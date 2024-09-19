Стала відома дата зустрічі Байдена та Зеленського

Лідер США Джозеф Байден проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським 26 вересня. Про це йдеться у заяві прессекретаря президента США Карін Жан-П’єр, повідомляє Корреспондент.

"У четвер, 26 вересня, президент Байден зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі" , - говориться в повідомленні.

Зазначається, що віцепрезидентка Гарріс також окремо зустрінеться з Зеленським. Лідери обговорять стан війни між Росією та Україною, включно зі стратегічним плануванням України та підтримкою США України в її захисті від російської агресії.

Байден і Гарріс підкреслять свою непохитну прихильність підтримці України доти, "доки вона не здобуде перемогу в цій війні", наголосили в Білому домі.