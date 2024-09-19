Стала известна дата встречи Байдена и Зеленского

Лидер США Джозеф Байден проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 26 сентября. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря президента США Карин Жан-Пьер, сообщает Корреспондент.

"В четверг, 26 сентября, президент Байден встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что вице-президент Гаррис также отдельно встретится с Зеленским. Лидеры обсудят состояние войны между Россией и Украиной, включая стратегическое планирование Украины и поддержку США Украины в ее защите от российской агрессии.

Байден и Гаррис подчеркнут свою непреклонную приверженность поддержке Украины до тех пор, "пока она не одержит победу в этой войне", отметили в Белом доме.