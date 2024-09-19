МЗС категорично відповіло на пропозицію Сікорського про статус Криму

Міністерство закордонних справ України категорично відповіло на пропозицію польського міністра закордонних справ Радослава Сікорського щодо статусу Криму, підкресливши, що «територіальна цілісність України не може бути предметом для обговорення чи компромісів».﻿﻿ З посиланням на сайті МЗС, повідомляє Новое время.

«Крим — це Україна. Крапка. На боці України наші Сили Оборони, партнери, Статут ООН та міжнародне право» , — заявили в МЗС.

Зазначається, що Крим є «центром ваги європейської архітектури безпеки». Повноцінне відновлення цієї архітектури, підкреслило відомство, можливе лише після деокупації всієї території України, включно з півостровом.

В МЗС наголосили, що очікують рішучої підтримки міжнародних партнерів для того, аби примусити країну-агресорку Росію поважати міжнародне право та Статут ООН, вивести її війська й озброєння з усієї суверенної території України, а також притягнути Росію до відповідальності за агресію та злочини проти України.

«Всі зусилля мають бути спрямовані на те, щоб швидше досягти цих цілей, а не задовольняти, у той чи інший спосіб, апетити Кремля за рахунок інтересів України і міжнародного права. Президент України у рамках Формули миру запропонував чітке бачення досягнення всеохоплюючого, справедливого та тривкого миру для України та світу» , — повідомляє відомство.

Також міністерство додало, що Україна запрошує всіх, хто поважає міжнародне право та Статут ООН, долучитися до «впровадження Формули миру як єдиного шляху до відновлення справедливого та сталого миру в Європі».