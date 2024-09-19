МИД категорически ответил на предложение Сикорского о статусе Крыма

Министерство иностранных дел Украины категорически ответило на предложение польского министра иностранных дел Радослава Сикорского относительно статуса Крыма, подчеркнув, что «территориальная целостность Украины не может быть предметом для обсуждения или компромиссов».﻿ Со ссылкой на сайт МИД, сообщает Новое время.

«Крым — это Украина. Точка. На стороне Украины наши Силы Обороны, партнеры, Устав ООН и международное право» , — заявили в МИД.

Отмечается, что Крым является «центром тяжести европейской архитектуры безопасности». Полноценное восстановление этой архитектуры, подчеркнуло ведомство, возможно только после деоккупации всей территории Украины, включая полуостров.

В МИД подчеркнули, что ожидают решительной поддержки международных партнеров для того, чтобы заставить страну-агрессора Россию уважать международное право и Устав ООН, вывести ее войска и вооружения со всей суверенной территории Украины, а также привлечь Россию к ответственности за агрессию и преступления против Украины.

«Все усилия должны быть направлены на то, чтобы быстрее достичь этих целей, а не удовлетворять, тем или иным способом, аппетиты Кремля за счет интересов Украины и международного права. Президент Украины в рамках Формулы мира предложил четкое видение достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины и мира» , — сообщает ведомство.

Также министерство добавило, что Украина приглашает всех, кто уважает международное право и Устав ООН, присоединиться к «внедрению Формулы мира как единственного пути к восстановлению справедливого и устойчивого мира в Европе».