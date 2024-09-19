США обговорюють із союзниками можливість застосування західної зброї по РФ - Держдеп
Сполучені Штати й далі обговорюють із партнерами можливості дозволити Україні застосовування західної зброї по території РФ, втім кожна країна має право сама вирішувати це питання, повідомляє Укрінформ.
Таку позицію оприлюднив у четвер у Вашингтоні речник Держдепартаменту США Метью Міллер у контексті ухвалення Європарламентом резолюції із закликом зняти обмеження з України.
«Це те, про що ми говоримо із нашими союзниками й партнерами впродовж певного часу», - зазначив Міллер.
Він нагадав, що деякі європейські країни, так само як і США, дозволили Україні використовувати певні види озброєнь по цілях у Росії в районі кордону.
«Щодо інших країн, вони, звісно, мають приймати власні рішення про те, який дозвіл вони надають на використання будь-якої зброї, яку передають Україні. І про це ми продовжимо говорити із нашими союзниками й партнерами», - зауважив представник Держдепу.