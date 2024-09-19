США обсуждают с союзниками возможность применения западного оружия по РФ - Госдеп
Соединенные Штаты и дальше обсуждают с партнерами возможности разрешить Украине применение западного оружия по территории РФ, впрочем, каждая страна имеет право сама решать этот вопрос, сообщает Укринформ.
Такую позицию обнародовал в четверг в Вашингтоне представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер в контексте принятия Европарламентом резолюции с призывом снять ограничения с Украины.
«Это то, о чем мы говорим с нашими союзниками и партнерами в течение определенного времени», - отметил Миллер.
Он напомнил, что некоторые европейские страны, равно как и США, позволили Украине использовать определенные виды вооружений по целям в России в районе границы.
«По другим странам они, конечно, должны принимать собственные решения о том, какое разрешение они предоставляют на использование любого оружия, которое передают Украине. И об этом мы продолжим говорить с нашими союзниками и партнерами», - отметил представитель Госдепа.