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Курс валют НБУ на 20 вересня

Курс валют НБУ на 20 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 20 вересня 2024 року

Курс долара порівняно з 19 вересня знизився на 1 коп до 41.4445 за 1 долар.

Курс євро зріс до рівня 46.2396 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 28 коп. до 55.0487 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 21 коп. до 48.9136 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 4 коп. до 10.8408 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.444 500 --0.0063
EUR Євро 46.239 600 +0.1297
GBP Фунт стерлінгів 55.048 700 +0.2839
CHF Швейцарський франк 48.913 600 --0.2104
PLN Польський злотий 10.840 800 +0.0407

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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