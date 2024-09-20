Курс валют НБУ на 20 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 20 вересня 2024 року

Курс долара порівняно з 19 вересня знизився на 1 коп до 41.4445 за 1 долар.

Курс євро зріс до рівня 46.2396 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 28 коп. до 55.0487 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 21 коп. до 48.9136 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 4 коп. до 10.8408 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.444 500 EUR Євро 46.239 600 GBP Фунт стерлінгів 55.048 700 CHF Швейцарський франк 48.913 600 PLN Польський злотий 10.840 800

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.