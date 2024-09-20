Курс валют НБУ на 20 вересня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 20 вересня 2024 року
Курс долара порівняно з 19 вересня знизився на 1 коп до 41.4445 за 1 долар.
Курс євро зріс до рівня 46.2396 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 28 коп. до 55.0487 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 21 коп. до 48.9136 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс на 4 коп. до 10.8408 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.444 500
|EUR
|Євро
|46.239 600
|GBP
|Фунт стерлінгів
|55.048 700
|CHF
|Швейцарський франк
|48.913 600
|PLN
|Польський злотий
|10.840 800
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.