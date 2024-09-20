Курс валют НБУ на 20 сентября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 20 сентября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 19 сентября, снизился на 1 коп до 41.4445 за 1 доллар.
Курс евро вырос до уровня 46.2396 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 28 коп до 55.0487 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 21 коп до 48.9136 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос на 4 коп до 10.8408 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.444500
|EUR
|Евро
|46.239600
|GBP
|Фунт стерлингов
|55.048700
|CHF
|Швейцарский франк
|48.913600
|PLN
|Польский злотый
|10.840800
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.