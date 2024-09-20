Курс валют НБУ на 20 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 20 сентября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 19 сентября, снизился на 1 коп до 41.4445 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 46.2396 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 28 коп до 55.0487 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 21 коп до 48.9136 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 4 коп до 10.8408 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.444 500 EUR Евро 46.239 600 GBP Фунт стерлингов 55.048 700 CHF Швейцарский франк 48.913 600 PLN Польский злотый 10.840 800

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.