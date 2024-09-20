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Курс валют НБУ на 20 сентября

Курс валют НБУ на 20 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 20 сентября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 19 сентября, снизился на 1 коп до 41.4445 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 46.2396 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 28 коп до 55.0487 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 21 коп до 48.9136 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 4 коп до 10.8408 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.444500 --0.0063
EUR Евро 46.239600 +0.1297
GBP Фунт стерлингов 55.048700 +0.2839
CHF Швейцарский франк 48.913600 --0.2104
PLN Польский злотый 10.840800 +0.0407

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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