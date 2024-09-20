Очільниця Єврокомісії приїхала з візитом до України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до Києва, повідомляє Європейська правда.

Фон дер Ляєн опублікувала у своєму X (Twitter) ранкове фото з київського вокзалу, поруч з нею можна бачити посла ЄС в Україні Катаріну Матернову.

My 8th visit to Kyiv comes as the

heating season starts soon, and Russia keeps targeting energy infrastructure.



We will help Ukraine in its brave efforts.



I come here to discuss Europe’s support.



From winter preparedness to defence, to accession and progress on the G7 loans. pic.twitter.com/kxxWFA7eA0 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 20, 2024

На відміну від більшості візитів західних посадовців під час повномасштабної війни, цього разу його анонсували заздалегідь.

Урсула фон дер Ляєн нагадала, що це вже восьмий її приїзд до Києва.

"Скоро починається опалювальний сезон, а Росія продовжує бити по енергетичній інфраструктурі. Ми допоможемо Україні у її сміливих зусиллях.