Очільниця Єврокомісії приїхала з візитом до України
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до Києва, повідомляє Європейська правда.
Фон дер Ляєн опублікувала у своєму X (Twitter) ранкове фото з київського вокзалу, поруч з нею можна бачити посла ЄС в Україні Катаріну Матернову.
На відміну від більшості візитів західних посадовців під час повномасштабної війни, цього разу його анонсували заздалегідь.
Урсула фон дер Ляєн нагадала, що це вже восьмий її приїзд до Києва.
"Скоро починається опалювальний сезон, а Росія продовжує бити по енергетичній інфраструктурі. Ми допоможемо Україні у її сміливих зусиллях.
Я приїхала, щоб обговорити підтримку Європи: від приготувань до зими до оборони, від процесу вступу до ЄС до прогресу у питанні позик від G7", – написала вона.