Глава Еврокомиссии приехала с визитом в Украину
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прибыла с визитом в Киев, сообщает Европейская правда.
Фон дер Ляен опубликовала в своем X (Twitter) утреннее фото с киевского вокзала, рядом с ней можно видеть посла ЕС в Украине Катарину Матернову.
В отличие от большинства визитов западных чиновников во время полномасштабной войны, на этот раз он был анонсирован заранее.
Урсула фон дер Ляен напомнила, что это уже восьмой ее приезд в Киев.
"Скоро начинается отопительный сезон, а Россия продолжает бить по энергетической инфраструктуре. Мы поможем Украине в смелых ее усилиях.
Я приехала, чтобы обсудить поддержку Европы: от приготовлений к зиме к обороне, от процесса вступления в ЕС к прогрессу в вопросе займов от G7» , – написала она.