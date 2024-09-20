Глава Еврокомиссии приехала с визитом в Украину

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прибыла с визитом в Киев, сообщает Европейская правда.

Фон дер Ляен опубликовала в своем X (Twitter) утреннее фото с киевского вокзала, рядом с ней можно видеть посла ЕС в Украине Катарину Матернову.

My 8th visit to Kyiv comes as the

heating season starts soon, и Russia keeps targeting energy infrastructure.



Мы должны помочь Украине в его brave efforts.



И я люблю идти к Европейской помощи.



Из зимнего регулярности, чтобы настроить, приспособиться и прогрессировать на G7 loans. pic.twitter.com/kxxWFA7eA0 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 20, 2024

В отличие от большинства визитов западных чиновников во время полномасштабной войны, на этот раз он был анонсирован заранее.

Урсула фон дер Ляен напомнила, что это уже восьмой ее приезд в Киев.

"Скоро начинается отопительный сезон, а Россия продолжает бить по энергетической инфраструктуре. Мы поможем Украине в смелых ее усилиях.