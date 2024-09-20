Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного головнокомандувача. Відповідний указ №640/2024 від 19 вересня опублікований на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

Відповідно до статті 8 Закону "Про оборону України", на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України Зеленський затвердив у персональному складі Ставки радника президента зі стратегічних питань Олександра Камишіна (поза штатом).

Також глава держави увів до персонального складу Ставки віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу, міністра закордонних справ Андрія Сибігу, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна.

Водночас президент вивів зі складу Ставки ексочільника МЗС Дмитра Кулебу.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 13 вересня Президент уніс зміни до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України.

Так, до РНБО увійшли міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр із питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін та віцепремʼєр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністр юстиції Ольга Стефанішина.

Зі складу РНБО президент вивів Олександра Камишіна і Дмитра Кулебу.

4 вересня Верховна Рада підтримала відставку Камишіна із посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

5 вересня Верховна Рада підтримала відставку міністра закордонних справ Кулеби

Того ж дня Верховна Рада підтримала призначення Сибіги на посаду міністра закордонних справ, Сметаніна - на посаду міністра із питань стратегічних галузей промисловості, Стефанішиної - на посаду віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністра юстиції, Олексія Кулеби - на посаду віцепрем'єра з відновлення – міністра розвитку громад та територій.