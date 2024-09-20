Блінкен у Парижі обговорив з Макроном допомогу Україні
Державний секретар США Ентоні Блінкен і президент Франції Еммануель Макрон на зустрічі у Парижі обговорили низку питань, зокрема підтримку України. Про це йдеться в повідомленні Держдепартаменту США за результатами зустрічі, повідомляє Укрінформ.
"Держсекретар подякував президенту Макрону за лідерство Франції у вирішенні нагальних оборонних потреб України в умовах агресивної війни Росії", - зазначили в зовнішньополітичному відомстві США.
Сторони також обговорили інші теми, в тому числі зусилля задля досягнення угоди про припинення вогню в Газі, повернення заручників та збільшення гуманітарної допомоги в регіоні.
Крім того, під час зустрічі йшлося про необхідність деескалації в Лівані та прихильність дипломатичному врегулюванню.
Нагадаємо, глава американської дипломатії здійснює міжнародне турне, під час якого відвідав Єгипет і Францію. В Парижі він зустрівся з міністрами закордонних справ Франції, Італії, Великої Британії, щоб обговорити ситуацію в Україні, на Близькому Сході, а також інші пріоритети.