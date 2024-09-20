Блинкен в Париже обсудил с Макроном помощь Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Париже обсудили ряд вопросов, включая поддержку Украины. Об этом идет речь в сообщении Госдепартамента США по результатам встречи, сообщает Укринформ.

"Госсекретарь поблагодарил президента Макрона за лидерство Франции в решении неотложных оборонных потребностей Украины в условиях агрессивной войны России" , - отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

Стороны также обсудили другие темы, в том числе усилия по достижению соглашения о прекращении огня в Газе, возвращении заложников и увеличении гуманитарной помощи в регионе.

Кроме того, во время встречи речь шла о необходимости деэскалации в Ливане и приверженности дипломатическому урегулированию.

Напомним, глава американской дипломатии совершает международное турне, во время которого посетил Египет и Францию. В Париже он встретился с министрами иностранных дел Франции, Италии, Великобритании, чтобы обсудить ситуацию в Украине, Ближнем Востоке, а также другие приоритеты.