Трамп і Гарріс вважають поляків-американців ключем до перемоги в Пенсільванії – NBC

Кандидати у президенти США Камала Гарріс та Дональд Трамп вважають польсько-американських виборців ключем до перемоги у штаті Пенсільванія. Про це повідомило NBC News, повідомляє Європейська правда.

Видання нагадало, що менш ніж два тижні тому Гарріс під час дебатів з Трампом несподівано звернулася до польсько-американських виборців у Пенсільванії. Вона розкритикувала Трампа за його зовнішньополітичні позиції щодо Польщі та дружби з диктаторами.

Після цього кампанія Гарріс організувала зустрічі зі збору голосів серед відомих польських американців, таких як колишній конгресмен Том Маліновський та адвокат Морін Пікарскі.

Також її штаб створив сторінку "Польські американці за Гарріс" у Facebook, замінивши фото чинного американського президента Джо Байдена на її зображення, зазначило видання.

У відповідь передвиборчий штаб Трампа повідомив, що він планував відвідати Національну святиню Ченстоховської Богоматері, важливий центр для польських американців, і зустрітися там із президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Однак, як відомо, цей візит було скасовано через те, що Дуда відклав свою поїздку до США через сильну повінь у Польщі.

За словами професора політології Девіда Джеймса Джексона, цей інтерес до польських американців з обох сторін свідчить про їхню важливість для перемоги в Пенсільванії.

Попередні вибори показали, що кожен голос у цьому штаті може мати вирішальне значення, і кандидати змагаються за підтримку цієї групи.

"Польські голоси мають значення. Це очевидно, що кампанії Гарріс і Трампа вважають їх ключовими" , – зазначив він.

Домінік Стецула, доцент комунікацій, також підкреслив, що кандидати чітко націлені на виборців польського походження в Пенсільванії, Мічигані та Вісконсині, де проживає значна кількість польських американців, які можуть вирішити результат виборів.