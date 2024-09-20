Трамп и Харрис считают поляков-американцев ключом к победе в Пенсильвании – NBC

Кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп считают польско-американских избирателей ключом к победе в штате Пенсильвания. Об этом пишет NBC News, сообщает Европейская правда.

Издание напомнило, что менее чем две недели назад Харрис во время дебатов с Трампом неожиданно обратилась к польско-американским избирателям в Пенсильвании. Она раскритиковала Трампа за его внешнеполитические позиции в отношении Польши и дружбы с диктаторами.

После этого кампания Харрис организовала встречи по сбору голосов среди известных польских американцев, таких как бывший конгрессмен Том Малиновский и адвокат Морин Пикарски.

Также ее штаб создал страницу "Польские американцы за Харрис" в Facebook, заменив фото действующего американского президента Джо Байдена на ее изображение, отметило издание.

В ответ предвыборный штаб Трампа сообщил, что он планировал посетить Национальную святыню Ченстоховской Богоматери, важный центр для польских американцев, и встретиться там с президентом Польши Анджеем Дудой.

Однако, как известно, этот визит был отменен из-за того, что Дуда отложил свою поездку в США из-за сильного наводнения в Польше.

По словам профессора политологии Дэвида Джеймса Джексона, этот интерес к польским американцам с обеих сторон свидетельствует об их важности для победы в Пенсильвании.

Предыдущие выборы показали, что каждый голос в этом штате может иметь решающее значение, и кандидаты соревнуются за поддержку этой группы.

"Польские голоса имеют значение. Это очевидно, что кампании Харрис и Трампа считают их ключевыми" , – отметил он.

Доминик Стецула, доцент коммуникаций, также подчеркнул, что кандидаты четко нацелены на избирателей польского происхождения в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине, где проживает значительное количество польских американцев, которые могут решить исход выборов.