У Київській області працює ППО по російському "Шахеду"

Вранці 20 вересня ОВА повідомила, що в Київській області працює ППО по російському безпілотнику, повідомляє Українська правда.

О 8:59 Повітряні сили повідомили про БпЛА в Золотоніському районі Черкаської області, курс західний.

О 9:10 стало відомо про БпЛА з Черкащини, курсом на Київщину.

"Київська ﻿﻿ область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.