В Киевской области работает ПВО по российскому "Шахеду"
Утром 20 сентября ОВА сообщила, что в Киевской области работает ПВО по российскому беспилотнику, сообщает Украинская правда.
В 8:59 Воздушные силы сообщили о БпЛА в Золотоношском районе Черкасской области, курс западный.
В 9:10 стало известно о БпЛА из Черкасской области, курсом на Киевщину.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.
Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", – сообщили в ОВА.