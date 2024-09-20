В Киевской области работает ПВО по российскому "Шахеду"

Утром 20 сентября ОВА сообщила, что в Киевской области работает ПВО по российскому беспилотнику, сообщает Украинская правда.

В 8:59 Воздушные силы сообщили о БпЛА в Золотоношском районе Черкасской области, курс западный.

В 9:10 стало известно о БпЛА из Черкасской области, курсом на Киевщину.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.