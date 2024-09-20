ППО збила 61 "Шахед" та ракету, ще 9 безпілотників впали – Повітряні сили

У ніч на 20 вересня російські війська вдарили по Україні безпілотниками типу Shahed та кількома ракетами. Сили ППО збили 61 "Шахед" та одну ракету. Ще дев'ять дронів локаційно втрачено.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом росіяни застосували три ракети невстановленого типу, якими вдарили по Донеччині, керовану авіаційну ракету Х-59, яку запустили з окупованої частини Запорізької області по Дніпропетровщині, а також 70 "Шахедів" (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ).

"В результаті протиповітряного бою збито 61 ударний БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Внаслідок активної протидії Сил оборони дев’ять ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила)" , – йдеться в повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.