ПВО сбила 61 "Шахед" и ракету, еще 9 беспилотников упали – Воздушные силы

В ночь на 20 сентября российские войска ударили по Украине беспилотниками типа Shahed и несколькими ракетами. Силы ПВО сбили 61 "Шахед" и одну ракету. Еще девять дронов локационно потеряно.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности россияне применили три ракеты неустановленного типа, которыми ударили по Донетчине, управляемую авиационную ракету Х-59, которую запустили из оккупированной части Запорожской области по Днепропетровщине, а также 70 "Шахедов" (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск).

"В результате противовоздушного боя сбит 61 ударный БпЛА и одна управляемая авиационная ракета Х-59. В результате активного противодействия Сил обороны девять вражеских беспилотников локационно потеряны в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших или разрушения не поступала)" , – говорится в сообщении. ﻿

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.