Київ очолив рейтиг міст світу із високим рівнем забруднення повітря
Зранку п'ятниці, 20 вересня, в Києві зафіксували суттєве погіршення якості повітря. Вже незабаром столиця України очолила онлайн-рейтинг міст із високим рівнем забруднення повітря, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє дані рейтингу IQAir.
Позиція Києва у рейтингу
Згідно з даними провідного світового постачальника даних щодо забруднення повітря IQAir, столиця України на деякий час посіла перше місце серед міст світу - через незадовільну якість повітря.
175 пунктів, зафіксованих у Києві, свідчать про те, що повітря в місті нині - "нездорове".
Після столиці України у цьому рейтингу були зазначені такі міста:
- Каїр, Єгипет
- Колката, Індія
- Дакка, Бангладеш
- Кіншаса, Демократична Республіка Конго
Нагадаємо, ще 16 вересня під Вишгородом у Київській області сталася чимала лісова пожежа. У зв'язку з цим влада Києва попередила мешканців столиці про ймовірне погіршення якості повітря, а також заздалегідь давала відповідні рекомендації.
Крім того, сильні пожежі спостерігались у Харківській області. Там загорілися ліси, після чого вогонь перекинувся на Київський район міста Харкова.