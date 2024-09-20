Київ очолив рейтиг міст світу із високим рівнем забруднення повітря

Зранку п'ятниці, 20 вересня, в Києві зафіксували суттєве погіршення якості повітря. Вже незабаром столиця України очолила онлайн-рейтинг міст із високим рівнем забруднення повітря, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє дані рейтингу IQAir.

Позиція Києва у рейтингу

Згідно з даними провідного світового постачальника даних щодо забруднення повітря IQAir, столиця України на деякий час посіла перше місце серед міст світу - через незадовільну якість повітря.

175 пунктів, зафіксованих у Києві, свідчать про те, що повітря в місті нині - "нездорове".

Позиція Києва в рейтингу (скриншот: iqair.com/world-air-quality-ranking)

Після столиці України у цьому рейтингу були зазначені такі міста:

Каїр, Єгипет

Колката, Індія

Дакка, Бангладеш

Кіншаса, Демократична Республіка Конго

Нагадаємо, ще 16 вересня під Вишгородом у Київській області сталася чимала лісова пожежа. У зв'язку з цим влада Києва попередила мешканців столиці про ймовірне погіршення якості повітря, а також заздалегідь давала відповідні рекомендації.

Крім того, сильні пожежі спостерігались у Харківській області. Там загорілися ліси, після чого вогонь перекинувся на Київський район міста Харкова.