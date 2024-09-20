Киев возглавил рейтиг городов мира с самым высоким уровнем загрязнения воздуха

Утром пятницы, 20 сентября, в Киеве зафиксировали существенное ухудшение качества воздуха. Вскоре столица Украины возглавила онлайн-рейтинг городов с высоким уровнем загрязнения воздуха, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные рейтинга IQAir.

Позиция Киева в рейтинге

Согласно данным ведущего мирового поставщика данных по загрязнению воздуха IQAir, столица Украины на какое-то время заняла первое место среди городов мира - из-за неудовлетворительного качества воздуха.

175 пунктов, зафиксированных в Киеве, свидетельствуют о том, что воздух в городе сейчас - "нездоровый".

Позиция Киева в рейтинге (скриншот: iqair.com/world-air-quality-ranking)

После столицы Украины в этом рейтинге были указаны следующие города:

Каир, Египет

Калькутта, Индия

Дакка, Бангладеш

Киншаса, Демократическая Республика Конго

Напомним, еще 16 сентября под Вышгородом в Киевской области произошел большой лесной пожар. В связи с этим власти Киева предупредили жителей столицы о вероятном ухудшении качества воздуха, а также заранее давали соответствующие рекомендации.

Кроме того, сильные пожары наблюдались в Харьковской области. Там загорелись леса, после чего огонь перекинулся на Киевский район города Харькова.