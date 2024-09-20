Фон дер Ляєн у Києві вшанувала загиблих українських військових
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн віддала шану загиблим захисникам України біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі у Києві. Про це вона написала у соцмережі Х, повідомляє Укрінформ.
"Перше, що я роблю в Києві – це вшановую пам’ять загиблих захисників України за останні 10 років. Вони справжні герої, які принесли найвищу жертву заради безпеки нашого континенту в цілому. Пам’ять про них ми будемо носити в своїх серцях і думках", - написала фон дер Ляєн.
Нагадаємо, у п’ятницю до української столиці із візитом прибула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона має намір обговорити підтримку України з боку Європи, "від готовності до зими до оборони, вступу в ЄС і прогресу по кредитах G7".