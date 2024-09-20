Фон дер Ляєн у Києві вшанувала загиблих українських військових

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн віддала шану загиблим захисникам України біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі у Києві. Про це вона написала у соцмережі Х, повідомляє Укрінформ.

"Перше, що я роблю в Києві – це вшановую пам’ять загиблих захисників України за останні 10 років. Вони справжні герої, які принесли найвищу жертву заради безпеки нашого континенту в цілому. Пам’ять про них ми будемо носити в своїх серцях і думках", - написала фон дер Ляєн.

The first thing I do in Kyiv is to pay tribute to the fallen defenders of Ukraine over the past 10 years.



They are real heroes who made the ultimate sacrifice for the security of our continent as a whole.



We will carry their memories in our hearts and minds. pic.twitter.com/c2GaQnVZXG — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 20, 2024

Нагадаємо, у п’ятницю до української столиці із візитом прибула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона має намір обговорити підтримку України з боку Європи, "від готовності до зими до оборони, вступу в ЄС і прогресу по кредитах G7".