Фон дер Ляен в Киеве почтила память погибших украинских военных
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отдала уважение погибшим защитникам Украины у Стены памяти на Михайловской площади в Киеве. Об этом она написала в соцсети Х, сообщает Укринформ.
"Первое, что я делаю в Киеве – это чту память погибших защитников Украины за последние 10 лет. Они настоящие герои, которые принесли самую высокую жертву ради безопасности нашего континента в целом. Память о них мы будем носить в своих сердцах и мыслях", – написала фон дер Ляйен.
Напомним, в пятницу в украинскую столицу с визитом прибыла президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она намерена обсудить поддержку Украины со стороны Европы, "от готовности к зиме к обороне, вступлению в ЕС и прогрессу по кредитам G7".