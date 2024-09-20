Фон дер Ляен в Киеве почтила память погибших украинских военных

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отдала уважение погибшим защитникам Украины у Стены памяти на Михайловской площади в Киеве. Об этом она написала в соцсети Х, сообщает Укринформ.

"Первое, что я делаю в Киеве – это чту память погибших защитников Украины за последние 10 лет. Они настоящие герои, которые принесли самую высокую жертву ради безопасности нашего континента в целом. Память о них мы будем носить в своих сердцах и мыслях" , – написала фон дер Ляйен.

Впервые этот I в Киев является плата за путешествие к falled defenders of Ukraine over past 10 years.



Они являются реальными героями, которые создают максимальную здравоохранение для безопасности нашего континента как целого.



Мы будем пользоваться своими памятями в наших сердцах и мелодах. pic.twitter.com/c2GaQnVZXG — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 20, 2024

Напомним, в пятницу в украинскую столицу с визитом прибыла президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она намерена обсудить поддержку Украины со стороны Европы, "от готовности к зиме к обороне, вступлению в ЕС и прогрессу по кредитам G7".