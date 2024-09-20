ООН закликають розробити основи глобального управління штучним інтелектом

Поважний консультативний орган ООН 19 вересня заявив, що глобальне управління штучним інтелектом є «необхідним», і закликав Організацію Об’єднаних Націй закласти основи для перших інклюзивних глобальних інституцій для регулювання технологій, що швидко розвиваються, повідомляє Радіо Свобода.

Група у звіті на 100 сторінках заявила, що штучний інтелект «трансформує наш світ», пропонуючи величезний потенціал для добра, від відкриття нових сфер науки та прискорення економічного зростання до покращення охорони здоров’я, сільського господарства та оптимізації енергетичних мереж.

Але, як стверджується, якщо його не контролювати, переваги штучного інтелекту можуть бути обмежені невеликою кількістю країн, компаній і окремих осіб, тоді як навіть більш потужні системи, ніж існують сьогодні, «можуть перевернути світ праці», створювати автономну зброю та створювати ризики для миру та безпеки.

Експерти вважають життєво необхідним започаткувати глобальний процес, який залучає різноманітних учасників, включаючи країни на різних рівнях розвитку, за підтримки відповідних міжнародних організацій з ООН і за її межами, щоб створити «захисні та загальні рамки» для розробки екосистем даних навчання ШІ. Результатом цього процесу є не обов’язковий закон, а типові контракти та технічні юридичні домовленості. Ці сприятливі заходи можуть бути розроблені один за одним, як протоколи до структури принципів і визначень.

За даними Всесвітньої організації інтелектуальної власності (одне з агентств ООН), яка контролює систему обміну патентами між країнами, генеративний ШІ, який створює текст, зображення, комп’ютерний код і навіть музику з наявної інформації, стрімко розвивається: за останнє десятиліття було подано 54 000 заявок на патенти, чверть з них було подано лише у 2023 році.

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