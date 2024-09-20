ООН призывают разработать основы глобального управления искусственным интеллектом

Почтенный консультативный орган ООН 19 сентября заявил, что глобальное управление искусственным интеллектом является «необходимым», и призвал Организацию Объединенных Наций заложить основы для первых инклюзивных глобальных институций для регулирования быстроразвивающихся технологий, сообщает Радио Свобода.

Группа в отчете на 100 страницах заявила, что искусственный интеллект «трансформирует наш мир», предлагая огромный потенциал для добра, от открытия новых сфер науки и ускорения экономического роста до улучшения здравоохранения, сельского хозяйства и оптимизации энергетических сетей.

Но, как утверждается, если его не контролировать, преимущества искусственного интеллекта могут быть ограничены небольшим количеством стран, компаний и отдельных лиц, тогда как даже более мощные системы, чем существуют сегодня, «могут перевернуть мир труда», создавать автономное оружие и создавать риски для мира и безопасности.

Эксперты считают жизненно необходимым положить начало глобальному процессу, который привлекает различных участников, включая страны на разных уровнях развития, при поддержке соответствующих международных организаций из ООН и за ее пределами, чтобы создать «защитные и общие рамки» для разработки экосистем данных обучения ИИ. Результатом этого процесса является обязательный закон, а типовые контракты и технические юридические договоренности. Эти благоприятные меры могут быть разработаны один за другим как протоколы к структуре принципов и определений.

По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности (одно из агентств ООН), контролирующей систему обмена патентами между странами, генеративный ИИ, создающий текст, изображение, компьютерный код и даже музыку из имеющейся информации, стремительно развивается: за последнее десятилетие было подано 54 000 заявок на патенты, четверть из них были поданы только в 2023 году.

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