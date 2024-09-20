У США заарештували росіянина за порушення санкцій проти Росії

Суд в американському штаті Флорида відправив під арешт росіянина Дениса Постового, якого звинувачують у постачанні мікроелектроніки військового призначення до Росії. Про це пише російське державне агентство новин ТАСС із посиланням на адвоката Постового, повідомляє Радіо Свобода.

Підозрюваного доставлять із Флориди до Вашингтона, дата наступного засідання суду – невідома.

Постового затримали у Сарасоті штату Флорида 16 вересня. За версією слідства, 44-річний росіянин щонайменше від лютого 2022 року закуповував й експортував до Росії електронні компоненти, які можна використовувати при виробництві безпілотників.

У Міністерстві юстиції США заявили, що Постовий, який керував мережею компаній у різних країнах, вказував хибні дані в експортних документах і відправляв мікроелектроніку в Росію через інші країни, зокрема Гонконг і Швейцарію.

У липні цього року федеральний суддя у Сполучених Штатах 17 липня засудив громадянина Росії до трьох років ув’язнення за участь у постачанні OLED-мікродисплеїв подвійного призначення російським компаніям. Як повідомили тоді в Міністерстві юстиції США, він і його спільники керували «міжнародною мережею контрабанди чутливої мікроелектроніки, яка використовується у військовій техніці й інших системах озброєння».

У російській зброї, вилученій на полі бою, і досі знаходять велику кількість американських і європейських частин і компонентів.

Експортний контроль запроваджений ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але напівпровідники американського виробництва і далі перетинають російський кордон. Так за 2023-й РФ змогла імпортувати високотехнологічні чипи американського та європейського виробництва на 1 мільярд 700 мільйонів доларів, повідомляло американське видання Bloomberg із посиланням на російську митну статистику.

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