В США арестовали россиянина за нарушение санкций против России

Суд в американском штате Флорида отправил под арест россиянина Дениса Постового, обвиняемого в поставке микроэлектроники военного назначения в Россию. Об этом пишет российское государственное новостное агентство ТАСС со ссылкой на адвоката Постового, сообщает Радио Свобода.

Подозреваемый будет доставлен из Флориды в Вашингтон, дата следующего заседания суда – неизвестна.

Постового задержали в Сарасоте штата Флорида 16 сентября. По версии следствия, 44-летний россиянин, по меньшей мере, с февраля 2022 года закупал и экспортировал в Россию электронные компоненты, которые можно использовать при производстве беспилотников.

В Министерстве юстиции США заявили, что Постовой, управлявший сетью компаний в разных странах, указывал ложные данные в экспортных документах и отправлял микроэлектронику в Россию через другие страны, в том числе Гонконг и Швейцарию.

В июле этого года федеральный судья в Соединенных Штатах 17 июля приговорил гражданина России к трем годам заключения за участие в поставке OLED-микродисплеев двойного назначения российским компаниям. Как сообщили тогда в Министерстве юстиции США, он и его сообщники руководили "международной сетью контрабанды чувствительной микроэлектроники, используемой в военной технике и других системах вооружения".

В российском оружии, изъятом на поле боя, до сих пор находят большое количество американских и европейских частей и компонентов.

Экспортный контроль введен еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину, но полупроводники американского производства продолжают пересекать российскую границу. Так, за 2023-й РФ смогла импортировать высокотехнологичные чипы американского и европейского производства на 1 миллиард 700 миллионов долларов, сообщало американское издание Bloomberg со ссылкой на российскую таможенную статистику.

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