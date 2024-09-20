У Малі джихадисти напали на школу жандармерії та аеропорт: понад 70 загиблих

У західноафриканській країні Малі джихадисти напали на школу жандармерії та військовий аеропорт у столиці Бамако, напади призвели до загибелі понад 70 осіб, переважно студентів-жандармів. Ще 200 отримали поранення, пише Le Figaro, повідомляє Лівий берег.

Атака відбулася у вівторок, ставши однією із найбільших атак на співробітників сил безпеки Малі за останні роки.

В офіційному конфіденційному підтвердженому документі повідомляється про близько сотні смертей і вказуються імена 81 жертви, зазначає видання.

Військова влада країни зі свого боку не повідомляє точну кількість жертв цієї безпрецедентної масштабної операції, визнавши смерть лише певної кількості студентів.

Група підтримки ісламу та мусульман взяла на себе відповідальність за атаки

Водночас Група підтримки ісламу та мусульман взяла на себе відповідальність за операцію і повідомила через свої канали зв'язку, що кілька десятків її членів “спричинили сотні смертей і поранень, зокрема членів російського угруповання “Вагнер” ‒ союзника військового режиму в Бамако.

Напади відбулися на наступний день після першої річниці Альянсу держав регіона Сахель, який об’єднав Малі, Буркіна-Фасо та Нігер. Цими країнами керують військові, які прийшли до влади після державних переворотів, які розірвали їхній альянс із Францією ‒ колишньою французькою колоніальною метрополією.

Зазначимо, Франція та США вивели з цих країн свої військові сили, які боролися проти джихадистів. Натомість Малі, Буркіна-Фасо та Нігер посилюють військову та політичну співпрацю із Росією.