В западноафриканской стране Малые джихадисты напали на школу жандармерии и военный аэропорт в столице Бамако, нападения привели к гибели более 70 человек, преимущественно студентов-жандармов. Еще 200 получили ранения, пишет Le Figaro, сообщает Левый берег.

Атака состоялась во вторник, став одной из самых больших атак на сотрудников сил безопасности Мали за последние годы.

В официальном конфиденциальном подтвержденном документе сообщается около сотни смертей и указываются имена 81 жертвы, отмечает издание.

Военные власти страны со своей стороны не сообщают точное количество жертв этой беспрецедентной масштабной операции, признав смерть лишь определенного количества студентов.

Группа поддержки ислама и мусульман взяла на себя ответственность за атаки

В то же время Группа поддержки ислама и мусульман взяла на себя ответственность за операцию и сообщила через свои каналы связи, что несколько десятков ее членов “нанесли сотни смертей и ранений, в том числе членов российской группировки “Вагнер” – союзника военного режима в Бамако.

Нападения произошли на следующий день после первой годовщины Альянса государств региона Сахель, объединившего Мали, Буркина-Фасо и Нигер. Этими странами руководят военные, пришедшие к власти после государственных переворотов, разорвавших их альянс с Францией – бывшей французской колониальной метрополией.

Отметим, что Франция и США вывели из этих стран свои военные силы, которые боролись против джихадистов. Мали, Буркина-Фасо и Нигер усиливают военное и политическое сотрудничество с Россией.