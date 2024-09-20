Російське МЗС звинуватило Україну у створенні "концтаборів" у Курській області

Офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Україна нібито будує "концтабори" для місцевих жителів частини Курської області, яку контролює ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

Слова Захарової наводить пропагандистська агенція ТАРС.

"Росія має прямі дані про створення бойовиками ЗСУ концтаборів у російському прикордонні, куди вони поміщають місцевих жителів, повідомила Захарова" — йдеться в повідомленні агентства.

Жодних доказів існування таких "концтаборів" російська чиновниця не навела.

Нагадаємо, у Вовчанську Харківської області України російські війська влаштували фільтраційний табір у підконтрольній їм частині міста.