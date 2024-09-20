Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Украина якобы строит "концлагеря" для местных жителей части Курской области, которую контролирует ВСУ, сообщает Деловая столица.

Слова Захаровой приводит пропагандистское агентство ТАСС.

"У РФ есть прямые данные о создании боевиками ВСУ концлагерей в российском приграничье, куда они помещают местных жителей, сообщила Захарова" — говорится в сообщении агентства.

Никаких доказательств существования таких "концлагерей" российская чиновница не привела.

Напомним, в Волчанске Харьковской области Украины российские войска устроили фильтрационный лагерь в подконтрольной им части города.