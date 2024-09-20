Кабмін звільнив заступника міністра культури Карандєєва

Ростислава Карандєєва звільнили з посади першого заступника міністра культури та інформаційної політики. Ще донедавна він керував цим міністерством у статусі в.о, повідомляє Лівий берег.

Також уряд звільнив з посади першого заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександра Краснолуцького. А з посади заступника міністра в справах ветеранів Кушніра Максима, написав представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Кабмін на сьогоднішньому засіданні призначив заступником міністра молоді і спорту Сергія Тимофєєва.

Окрім того, уряд погодив призначення:

Аленіна Олександра Геннадійовича головою Кременчуцької районної державної адміністрації Полтавської області

Колоса Юрія Степановича головою Рівненської районної державної адміністрації Рівненської області

Дрозденка Олексія Олександровича заступником голови Сумської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Міністерство культури потрапило в список тих, які влада вирішила "перезавантажити" цієї осені. Воно змінило назву (тепер стратегічної комунікації, а не інформаційної політики) та керівника – ним став Микола Точицький. Ростислав Карандєєв керував міністерством з літа 2023.