Кабмин уволил заместителя министра культуры Карандеева
Ростислава Карандеева уволили с должности первого заместителя министра культуры и информационной политики. Еще недавно он руководил этим министерством в статусе и.о, сообщает Левый берег.
Также правительство уволило с должности первого заместителя Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александра Краснолуцкого. А с должности замминистра по делам ветеранов Кушнира Максима, написал представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
Кабмин на сегодняшнем заседании назначил замминистра молодежи и спорта Сергея Тимофеева.
Кроме того, правительство согласовало назначение:
- Аленина Александра Геннадьевича главой Кременчугской районной государственной администрации Полтавской области
- Колосса Юрия Степановича главой Ровенской районной государственной администрации Ровенской области
- Дрозденко Алексея Александровича заместителем председателя Сумской облгосадминистрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Министерство культуры попало в список тех, которые власти решили "перезагрузить" этой осенью. Оно изменило название (теперь стратегической коммуникации, а не информационной политики) и руководителя – им стал Николай Точицкий. Ростислав Карандеев руководил министерством с лета 2023 года.