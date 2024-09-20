Кабмин уволил заместителя министра культуры Карандеева

Ростислава Карандеева уволили с должности первого заместителя министра культуры и информационной политики. Еще недавно он руководил этим министерством в статусе и.о, сообщает Левый берег.

Также правительство уволило с должности первого заместителя Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александра Краснолуцкого. А с должности замминистра по делам ветеранов Кушнира Максима, написал представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Кабмин на сегодняшнем заседании назначил замминистра молодежи и спорта Сергея Тимофеева.

Кроме того, правительство согласовало назначение:

Аленина Александра Геннадьевича главой Кременчугской районной государственной администрации Полтавской области

Колосса Юрия Степановича главой Ровенской районной государственной администрации Ровенской области

Дрозденко Алексея Александровича заместителем председателя Сумской облгосадминистрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Министерство культуры попало в список тех, которые власти решили "перезагрузить" этой осенью. Оно изменило название (теперь стратегической коммуникации, а не информационной политики) и руководителя – им стал Николай Точицкий. Ростислав Карандеев руководил министерством с лета 2023 года.