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Кабмин уволил заместителя министра культуры Карандеева

Кабмин уволил заместителя министра культуры Карандеева
Фото: facebook.com/MCIPUkraine

Ростислава Карандеева уволили с должности первого заместителя министра культуры и информационной политики. Еще недавно он руководил этим министерством в статусе и.о, сообщает Левый берег.

Также правительство уволило с должности первого заместителя Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александра Краснолуцкого. А с должности замминистра по делам ветеранов Кушнира Максима, написал представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Кабмин на сегодняшнем заседании назначил замминистра молодежи и спорта Сергея Тимофеева.

Кроме того, правительство согласовало назначение:

  • Аленина Александра Геннадьевича главой Кременчугской районной государственной администрации Полтавской области
  • Колосса Юрия Степановича главой Ровенской районной государственной администрации Ровенской области
  • Дрозденко Алексея Александровича заместителем председателя Сумской облгосадминистрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Министерство культуры попало в список тех, которые власти решили "перезагрузить" этой осенью. Оно изменило название (теперь стратегической коммуникации, а не информационной политики) и руководителя – им стал Николай Точицкий. Ростислав Карандеев руководил министерством с лета 2023 года.

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