Росіяни розмістили в Маріуполі перших біженців з Суджі Курської області

У тимчасово окупованому Маріуполі розмістили перших російських біженців з Суджі Курської області, яка перебуває під контролем ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram-каналі.

Посадовець зазначив, що російські біженці зупинилися у пунктах тимчасового розміщення, облаштованих партією російського диктатора Володимира Путіна "Єдина Росія".

Андрющенко додав, що російські гаутляйтери обрали місцем перебування біженців вкрадену нерухомість українців у Приморському районі Маріуполя – поряд з морем.

"Це настільки цинічно, що цілком претендує на апофеоз "російського світу" у Маріуполі. У той час, коли тисячі своїх невідомо де. Там, де безкоштовна тарілка каші утворює чергу на годинник – повне забезпечення курян. Прекрасна демонстрація пріоритетів" , – зазначив радник мера.

Як повiдомлялось, російсько-окупаційні війська зводять фортифікації в районі селища Гранітне, що на північ від Маріуполя в напрямку Донецька.