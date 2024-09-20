Россияне разместили в Мариуполе первых беженцев из Суджи Курской области
Во временно оккупированном Мариуполе разместили первых российских беженцев из Суджи Курской области, которая находится под контролем ВСУ, сообщает Деловая столица.
Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Telegram-канале.
Чиновник отметил, что российские беженцы остановились в пунктах временного размещения, обустроенных партией российского диктатора Владимира Путина "Единая Россия".
Андрющенко добавил, что российские гаутляйтеры выбрали местом пребывания беженцев украденную недвижимость украинцев в Приморском районе Мариуполя — рядом с морем.
"Это настолько цинично, что вполне претендует на апофеоз "русского мира" в Мариуполе. В то время, когда тысячи своих неизвестно где. Там, где бесплатная тарелка каши образует очередь на часы — полное обеспечение курян. Прекрасная демонстрация приоритетов", — отметил советник мэра.
Как сообщалось, российско-оккупационные войска возводят фортификации в районе поселка Гранитное на севере Мариуполя в направлении Донецка.