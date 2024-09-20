Во временно оккупированном Мариуполе разместили первых российских беженцев из Суджи Курской области, которая находится под контролем ВСУ, сообщает Деловая столица.

Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Telegram-канале.

Чиновник отметил, что российские беженцы остановились в пунктах временного размещения, обустроенных партией российского диктатора Владимира Путина "Единая Россия".

Андрющенко добавил, что российские гаутляйтеры выбрали местом пребывания беженцев украденную недвижимость украинцев в Приморском районе Мариуполя — рядом с морем.

"Это настолько цинично, что вполне претендует на апофеоз "русского мира" в Мариуполе. В то время, когда тысячи своих неизвестно где. Там, где бесплатная тарелка каши образует очередь на часы — полное обеспечение курян. Прекрасная демонстрация приоритетов" , — отметил советник мэра.

Как сообщалось, российско-оккупационные войска возводят фортификации в районе поселка Гранитное на севере Мариуполя в направлении Донецка.