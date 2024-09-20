Шмигаль очікує, що доходи держбюджету зростуть на 30% наступного року

Кабінет Міністрів очікує, що у 2025 році доходи державного бюджету зростуть майже на 30%, а видатки - на 20%. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на черговому засіданні уряду, повідомляє Економічна правда.

"Уряд минулого тижня затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Сьогодні цей документ був представлений у Верховній Раді. Очікуємо, що доходи бюджету зростуть майже на 30%. Збільшення видатків передбачаємо майже на 20%" , - сказав він.

Шмигаль зазначив, що оборона та безпека країни є ключовим пріоритетом, тож на наступний рік уряд заклав 2,2 трлн грн на ці потреби.