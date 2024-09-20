Шмыгаль ожидает, что доходы госбюджета вырастут на 30% в следующем году

Кабинет Министров ожидает, что в 2025 году доходы государственного бюджета вырастут почти на 30%, а расходы - на 20%. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на очередном заседании правительства, сообщает Экономическая правда.

"Правительство на прошлой неделе утвердило проект государственного бюджета на 2025 год. Сегодня этот документ был представлен в Верховной Раде. Ожидаем, что доходы бюджета вырастут почти на 30%. Увеличение расходов предусматриваем почти на 20%" , - сказал он.

Шмыгаль отметил, что оборона и безопасность страны является ключевым приоритетом, поэтому на следующий год правительство заложило 2,2 трлн грн на эти цели.