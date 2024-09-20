Удар по Одесі: пошкоджене вантажне судно, є поранені

Унаслідок удару ракетою "Іскандер-М" по портовій інфраструктурі Одеси вдень 20 вересня постраждали 4 людини. Також пошкоджено цивільне судно під прапором Антигуа. Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, повідомляє Укрінформ.

За його даними, уламки, попередньо, ракети "Іскандер-М" пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антигуа.