Удар по Одессе: повреждено грузовое судно, есть раненые

В результате удара ракетой "Искандер-М" по портовой инфраструктуре Одессы днем 20 сентября пострадали 4 человека. Также повреждено гражданское судно под флагом Антигуа. Об этом заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает Укринформ.

По его данным, обломки предварительно ракеты "Искандер-М" повредили припортовую и гражданскую инфраструктуру, а также гражданское судно под флагом Антигуа.