Україні не потрібно буде повертати новий кредит €35 млрд від ЄС - Мінфін

Пропозиція Європейської комісії виділити 35 млрд євро нової макрофінансової допомоги для України передбачає, що гроші будуть надаватися на безповоротній основі. Про це заявило Міністерство фінансів України, повідомляє Ліга.Фінанси.

Погашення позики відбуватиметься виключно коштом майбутніх прибутків від заморожених суверенних активів Росії в Євросоюзі. Для цього буде створено новий механізм кредитної співпраці з Україною (Ukraine Loan Cooperation Mechanism, ULCM).

Рішення Єврокомісії є частиною ініціативи G7 щодо додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету України (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine), а не його не альтернативою.

Україна сама визначатиме, на що витрачати ці гроші. Макрофінансова допомога не буде привʼязана до конкретних видатків, водночас вона дозволить забезпечити найбільш нагальні потреби країни.

Пропозиція Єврокомісії набуде чинності після того, як її розглянуть та підтримають Європейський парламент та Рада ЄС.

Гроші можуть бути доступними уже найближчими місяцями.

"Безпрецедентне та справедливе рішення на користь повернення миру на європейський континент. Вдячний Єврокомісії за розуміння потреб України та проактивну позицію у цьому питанні. 35 млрд євро – необхідна інвестиція у підтримку фінансової стабільності України та нашої спроможності ефективно протистояти ворогу на фронті.