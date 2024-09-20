Украине не нужно будет возвращать новый кредит €35 млрд от ЕС - Минфин

Предложение Европейской комиссии выделить 35 млрд евро новой макрофинансовой помощи для Украины предполагает, что деньги будут предоставляться на безвозвратной основе. Об этом заявило Министерство финансов Украины, сообщает Лига.Финансы.

Погашение займа будет происходить исключительно за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России в Евросоюзе. Для этого будет создан новый механизм кредитного сотрудничества с Украиной (Ukraine Loan Cooperation Mechanism, ULCM).

Решение Еврокомиссии является частью инициативы G7 о дополнительных кредитах для увеличения поступлений в бюджет Украины (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine), а не его альтернативой.

Украина сама будет решать, на что тратить эти деньги. Макрофинансовая помощь не будет привязана к конкретным расходам, в то же время она позволит обеспечить насущные потребности страны.

Предложение Еврокомиссии вступит в силу после того, как оно будет рассмотрено и поддержано Европейским парламентом и Советом ЕС.

Деньги могут быть доступны уже в ближайшие месяцы.

"Беспрецедентное и справед ﻿ ливое решение в пользу возвращения мира на европейский континент. Благодарен Еврокомиссии за понимание потребностей Украины и проактивную позицию в этом вопросе. 35 млрд евро – необходимая инвестиция в поддержку финансовой стабильности Украины и нашей возможности эффективно противостоять врагу на фронте.