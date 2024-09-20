"Хезболла" запустила по Ізраїлю понад сто ракет

У п’ятницю з Лівану по північній частині Ізраїлю було запущено 150 ракет. Інформації про загиблих і поранених немає, повідомляє Укрінформ.

Близько 13:50 у п’ятницю Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) поінформувала, що з Лівану по півночі Ізраїлю було випущено приблизно 60 ракет. Внаслідок атаки сирени спрацювали у місті Цфат та інших населених пунктах Галілеї.

За даними ЦАХАЛу, деякі з ліванських ракет були перехоплені. Інформації про постраждалих внаслідок обстрілу не надходило.

Після цього, о 13:57 за місцевим часом, ізраїльські військові повідомили про ще 70 ракет, які були випущені по Ізраїлю з Лівану. Кілька ракет були перехоплені, зауважили в ЦАХАЛі.

Пізніше у п’ятницю, о 14:25, Ліван випустив інші двадцять ракет у район гори Мерон на півночі Ізраїлю, заявили в ЦАХАЛі.

Таким чином, загальна кількість ракет, якими Ліван атакував Ізраїль 20 вересня, становить близько 150 ракет.