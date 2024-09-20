"Хезболла" запустила по Израилю более ста ракет

В пятницу из Ливана по северной части Израиля было запущено 150 ракет. Информации о погибших и раненых нет, сообщает Укринформ.

Около 13:50 в пятницу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проинформировала, что из Ливана по северу Израиля было выпущено около 60 ракет. В результате атаки сирены сработали в городе Цфат и других населенных пунктах Галилеи.

По данным ЦАХАЛа, некоторые из ливанских ракет были перехвачены. Информация о пострадавших в результате обстрела не поступала.

После этого, в 13:57 по местному времени, израильские военные сообщили о еще 70 ракетах, выпущенных по Израилю из Ливана. Несколько ракет были перехвачены, заметили в ЦАХАЛе.

Позже в пятницу, в 14.25, Ливан выпустил другие двадцать ракет в район горы Мерон на севере Израиля, заявили в ЦАХАЛе.

Таким образом, общее количество ракет, которым Ливан атаковал Израиль 20 сентября, составляет около 150 ракет.