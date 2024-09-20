Умєров звільнив двох заступників Буданова і продовжить "чистки" у Міноборони - ЗМІ

Міністр оборони Рустем Умєров планує звільнити майже всіх своїх заступників. Ймовірна причина - їх неефективність на займаних посадах.﻿ Про це розповіло джерело в Силах оборони, пише Уляна Безпалько, РБК-Україна.

Співрозмовник видання також підтвердив раніше опубліковану у ЗМІ інформацію щодо звільнення двох заступників керівника Головного управління розвідки МО Кирила Буданова.

Однак за його словами, мова про звільнення самого Буданова не йде, це питання не розглядається.

Сьогодні у ЗМІ поширилась інформація щодо того, що міністр оборони Рустем Умєров звільнив двох заступників начальника ГУР Кирила Буданова - Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка, та вивів їх у розпорядження.

Однак офіційно про це наразі не оголошувалось. Варто зауважити, що право звільняти заступників начальника ГУР належать міністру оборони, а той підпорядковується президенту.