Умеров уволил двух замов Буданова и продолжит "чистки" в Минобороны - СМИ

Министр обороны Рустем Умеров планирует уволить почти всех своих заместителей. Вероятная причина – их неэффективность на занимаемых должностях.﻿ Об этом рассказал источник в Силах обороны, пишет Ульяна Безпалько, РБК-Украина.

Собеседник издания также подтвердил ранее опубликованную в СМИ информацию об увольнении двух заместителей руководителя Главного управления разведки МО Кирилла Буданова.

Однако по его словам, речь об увольнении самого Буданова не идет, этот вопрос не рассматривается.

Сегодня в СМИ распространилась информация о том, что министр обороны Рустем Умеров уволил двух заместителей начальника ГУР Кирилла Буданова - Виктора Зайцева и Игоря Остапенко и вывел их в распоряжение.

Однако официально об этом пока не объявлялось. Следует отметить, что право увольнять заместителей начальника ГУР принадлежат министру обороны, а тот подчиняется президенту.