Держбюджет на 2025 рік передбачає збільшення доходів - Шмигаль

Кабінет Міністрів очікує, що у 2025 році доходи державного бюджету зростуть майже на 30%, а витрати — на 20%. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на черговому засіданні уряду, повідомляє Новое время.

«Уряд минулого тижня затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Сьогодні цей документ був представлений у Верховній Раді. Очікуємо, що доходи бюджету зростуть майже на 30%. Збільшення видатків передбачаємо майже на 20%» , — наголосив Шмигаль.

Шмигаль зазначив, що оборона та безпека країни є ключовим пріоритетом, тож на наступний рік уряд заклав 2,2 трлн грн на ці потреби.

«Бюджет на озброєння і військову техніку пропонуємо збільшити на 65%. Це зростання майже на 300 млрд грн. Буде значно більше українських ракет, дронів, техніки, снарядів» , — додав глава уряду.

Прем'єр-міністр підкреслив, що всі гроші платників податків Кабмін знову буде спрямовувати на фінансування військових потреб. За його словами, інші пріоритети — такі як соціальні програми, освіта, медицина — допомагатимуть фінансувати міжнародні партнери.