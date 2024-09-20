Госбюджет на 2025 год предусматривает увеличение доходов - Шмыгаль

Кабинет Министров ожидает, что в 2025 году доходы государственного бюджета вырастут почти на 30%, а расходы — на 20%.﻿ Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на очередном заседании правительства, сообщает Новое время.

«Правительство на прошлой неделе утвердило проект государственного бюджета на 2025 год. Сегодня этот документ был представлен в Верховной Раде. Ожидаем, что доходы бюджета вырастут почти на 30%. Увеличение расходов предусматриваем почти на 20%» , — отметил Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что оборона и безопасность страны является ключевым приоритетом, поэтому на следующий год правительство заложило 2,2 трлн грн на эти цели.

«Бюджет на вооружение и военную технику предлагаем увеличить на 65%. Это рост почти на 300 млрд грн. Будет значительно больше украинских ракет, дронов, техники, снарядов» , — добавил глава правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что все деньги налогоплательщиков Кабмин снова будет направлять на финансирование военных нужд. По его словам, другие приоритеты — такие как социальные программы, образование, медицина — будут помогать финансировать международные партнеры.