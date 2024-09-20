Вступ України до ЄС буде серед пріоритетів - Урсула фон дер Ляйєн

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що вступ України до Європейського Союзу залишиться одним із пріоритетів її каденції. Фон дер Ляйєн продовжить очолювати Єврокомісію наступні п'ять років, повідомляє Новое время.

«Це є і залишиться одним із моїх пріоритетів на наступну каденцію» , — заявила вона під час брифінгу в Києві в п’ятницю, 20 вересня.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що початок переговорів про вступ України в ЄС, які розпочались 25 червня, є «величезним кроком уперед».

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«Зараз наша мета за згодою країн-членів ЄС розпочати переговори щодо кластерів, що стосуються основоположних прав, якнайшвидше» , — сказала президентка Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн також зазначала, що Україна рухається до членства в ЄС швидко та якісно.