Вступление Украины в ЕС будет среди приоритетов - Урсула фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вступление Украины в Европейский Союз останется одним из приоритетов ее каденции. Фон дер Ляйен продолжит возглавлять Еврокомиссию следующие пять лет, сообщает Новое время.

«Это есть и останется одним из моих приоритетов на следующую каденцию» , — заявила она во время брифинга в Киеве.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, которые начались 25 июня, является «огромным шагом вперед».

«Сейчас наша цель с согласия стран-членов ЕС начать переговоры по кластерам, касающихся основополагающих прав, как можно быстрее» , — сказала президент Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен также отмечала, что Украина движется к членству в ЕС быстро и качественно.

«Открытие кластеров [раздел в переговорах], процесс присоединения основывается на заслугах, это очень сложный трудоемкий процесс, и я должна сказать, что я глубоко поражена высоким качеством и скоростью, с которой Украина движется вперед» , — заявила президент Еврокомиссии.

20 сентября Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев. Это уже восьмой ее визит в Украину.