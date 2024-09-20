Зеленський провів "важливу Ставку", обговорювалися енергетика, виробництво ракет та фронт

Президент Володимир Зеленський провів 20 вересня засідання Ставки верховного головномандувача, на якій розглядали ключові питання порядку денного країни.﻿﻿ З посиланням на соцмережі глави держави, повідомляє Українська правда.

"Важлива Ставка. Питання, які мають критичне значення для міцності України" , - сказав президент.

За словами Зеленського, найперше, що розглядалось – захист енергетики цієї зими. На засіданні доповідали прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко. Сторони розглянули стан інженерного захисту об’єктів, календар завершення укріплень, розміщення РЕБ і ППО, зокрема з урахуванням систем Patriot, які Україна очікує найближчим часом.

Друге питання – власне виробництво ракет, дронів та засобів РЕБ. Були доповіді віцепрем’єра Михайла Федорова, міністра оборони Рустема Умєрова, міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Президент каже, що йшлося про рішення, "які дадуть українській промисловості змогу максимально реалізувати свій потенціал": довгострокові контракти від держави та залучення іноземних інвестицій.

Щодо ситуації на фронті доповідав головком Олександр Сирський та представники розвідок – Кирило Буданов та Олег Іващенко.